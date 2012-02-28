Эксперт: судебная экспертиза по делу Тимошенко проводилась под давлением

Судебная экспертиза по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО проводилась под принуждением и с очевидными многочисленными нарушениями существующих принципов и методик исследования.

Такое заявление в программе «Знак оклику» на телеканале ТВі 27 февраля сделал ведущий эксперт Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) при Министерстве юстиции Украины Александр ИВАНИЦКИЙ.

Эксперт подчеркнул, что при подготовке экспертизы по делу против Ю.ТИМОШЕНКО, экспертов вызывали на работу в субботу и не отпускали более двух суток, пока те не подписали все необходимое. «Оказывалось давление на экспертов, поскольку дело очень непростое и вызывает много сомнений», - отметил он.

А.ИВАНИЦКИЙ также сообщил о давлении на эксперта по делу Юрия ЛУЦЕНКО Надежду ЗВЕЗДИНУ, которая проводила почерковедческую экспертизу и которую принуждали давать «определенные категоричные заключения». Как отметили авторы «Знаку оклику», эксперт умерла в возрасте 51 год – у нее остановилось сердце. По словам адвоката Ю.ЛУЦЕНКО Алексея БАГАНЦА, эта почерковедческая экспертиза является одним из доказательств обвинения, поэтому после свидетельств эксперта А.ИВАНИЦКОГО адвокаты могут требовать исключения этого доказательства из дела.

Журналисты ТВі отмечают, что экспертов принуждают подписывать то, чего требует обвинение и даже изменять содержание экспертиз в соответствии с рекомендациями прокуратуры. «Шантажом и угрозами вынуждают подписывать то, чего требует обвинение и, даже изменять их в соответствии с пожеланиями прокуратуры», - подчеркивают авторы программы «Знак оклику».

Они отмечают, что эксперт КНИИСЭ А.ИВАНИЦКИЙ выполнял экспертизы по многим уголовным делам, в том числе резонансным.

В то же время, директор КНИИСЭ Александр РУВИН категорически опроверг заявления А.ИВАНИЦКОГО, назвав их безосновательными.