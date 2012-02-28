В Одессе освободили задержанного по делу покушения на Путина

Асланбек ОСМАЕВ, отец Адама ОСМАЕВА, задержанного правоохранителями в Одессе по подозрению в терроризме, освобожден из-под стражи, сообщил сегодня УНИАН источник в правоохранительных органах.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Главным управленим МВД Украины в Одесской области по факту взрыва и пожара в доме по улице Тираспольской, 24 в Одессе, выяснилось, что российский гражданин А.ОСМАЕВ непричастен к противоправным действиям, в которых подозревается группа задержанных лиц.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля российский Первый канал сообщил, что спецслужбы Украины и РФ сорвали покушение на премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА. По данным телеканала, террористы готовились по указанию лидера северокавказских боевиков Доку УМАРОВА.

В начале февраля украинские СМИ сообщили о спецоперации в Одессе, в ходе которой бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» задержали двух боевиков, подозреваемых в организации теракта.

В начале января Главное управление МВД Украины в Одесской области возбудило уголовное дело по факту взрыва и пожара в доме по улице Тираспольской, 24 в Одессе, во время которого погиб 26-летний гражданин Российской Федерации и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана. Третий постоялец скрылся. По данным СМИ, это был Адам ОСМАЕВ. Взрыв произошел во время изготовления взрывного устройства.

«Уже 6 января СБУ Украины направила срочную телеграмму своим коллегам из ФСБ России: один из тех, кто снимал квартиру, при взрыве погиб, еще одного, обгоревшего, удалось спасти. Его сразу же допросили, так как среди вещей нашли части взрывных устройств. Судя по показаниям выжившего Ильи ПЬЯНЗИНА, они вместе с погибшим Русланом Мадаевым прилетели из Арабских Эмиратов через Турцию с четкими инструкциями от представителей Доку УМАРОВА», - сообщил российский Первый канал.