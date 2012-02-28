Чорновил: думаю, Путин не забыл пощечин от Януковича

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ (внефракционный) считает, что в случае победы Владимира ПУТИНА на президентских выборах в Российской Федерации, украинской власти будет намного труднее регулировать вопросы с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЧОРНОВИЛ сказал на пресс-конференции.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что под время президентское выборов в Украине В.ПУТИН “выражал явные пожелания и поддержку Юлии ТИМОШЕНКО”, а не Виктору ЯНУКОВИЧУ.

По его словам, В.ПУТИН “несколько раз получил политическую пощечину от В.ЯНУКОВИЧА, в частности, во время одного из приездов в Киев, где ему много чего обещали, а уехал он практически ни с чем, что ему едва не стоило потери серьезных баллов в их с МЕДВЕДЕВЫМ конкурсе за то, “кто более матери истории ценен”.

“Я думаю, что он (В.ПУТИН - УНИАН) этого не забыл," - отмечает Т.ЧОРНОВИЛ.

При этом подчеркнул, что в случае избрания В.ПУТИНА президентом РФ “украинской власти будет намного труднее выруливать в ситуации, когда она не научилась с россиянами разговаривать на паритетном языке”. Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что “ПУТИН - это не МЕДВЕДЕВ, и он будет нас дожимать”, в частности, в интеграционных вопросах.

В то же время Т.ЧОРНОВИЛ добавил, что “зная его характер (речь идет о В.ЯНУКОВИЧЕ - УНИАН), если он еще до сих пор остается мужчиной, если это так, то, по некоторым принципам его характера, он должен был бы сорваться”.

“Я не удивлюсь, если в какой-то момент он действительно начнет достаточно жесткую противороссийскую политику, когда его будут дожимать особенно болезненно, ну, скажем, ограничат жестко транзит через Украину," - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.