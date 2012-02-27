Луценко признали виновным

Печерский районный суд Киева пришел к выводу, что собранные по уголовному делу доказательства полностью доказывают вину экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолютивной части приговора, который после перерыва начала оглашать судья Оксана ЦАРЕВИЧ.

Также суд пришел к выводу, что с Ю.ЛУЦЕНКО нужно взыскать в интересах МВД более 643 тыс. грн., причиненных в результате празднования в 2008-20009 годах Дня милиции; с его водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА, также в интересах МВД, - почти 294 тыс. грн.

В то же время, как только суд дошел непосредственно до того места, когда нужно оглашать, какое наказание назначить Ю.ЛУЦЕНКО, О.ЦАРЕВИЧ обратилась с каким-то советом к председательствующему в процессе судье Сергею ВОВКУ, после чего последний по непонятным причинам, без каких-либо объяснений, объявил перерыв на 5 минут, заметив лишь, что суд удалился в совещательную комнату.

Вместе с тем в приговоре отмечается, что суд не находил оснований для применения Ю.ЛУЦЕНКО наказания, не связанного с лишением свободы.