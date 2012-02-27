В Польше думают, что Путина ожидают сложные времена

Действующий глава российского правительства и бывший Президент Владимир ПУТИН легко выигрывает запланированные на ближайшее воскресенье очередные выборы главы Российского государства, но после победы в ближайшие годы его ожидают сложные времена.

Такое мнение высказала аналитик польского Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Ядвига РОГОЖА в специальном обзоре, который имеет в своем распоряжении УНИАН.

"Без сомнения, что Владимир ПУТИН победит на выборах 4 марта. Но в следующие годы он может столкнуться со многими вызовами, источником которых может быть факт, что высшую должность в государстве займет политик, который, несмотря на большие внутриполитические и общественные изменения в России, предлагает не изменившуюся за последнее десятилетие программу действий", - написала эксперт.

Аналитик отметила, что В.ПУТИН, который был Президентом с 2000-го по 2008 год, направил избирательную кампанию на свой "твердый электорат" политически малоактивных людей, которые надеются на поддержку государства и, прежде всего, ценят стабильность, гарантом которой себя представляет нынешний глава правительства.

Эксперт отметила, что "даже хорошая экономическая конъюнктура" для традиционных российских экспортных товаров - нефти и газа - не позволит выполнить социальные обещания В.ПУТИНА и его амбициозные декларации технологической модернизации Российской Федерации.

Я.РОГОЖА написала, что позиция россиян на заграничных рынках энергоносителей будет падать в ближайшие годы в связи с развитием рынка нетрадиционного газа, LNG и возобновляемых источников энергии.

"Тем самым, ресурсы государства, необходимые для содержания обещанной ПУТИНЫМ стабильности, могут оказаться недостаточными, а дальнейшая эрозия общественной поддержки приведет до того, что вероятность общественно-политической нестабильности будет расти", - резюмировала аналитик.