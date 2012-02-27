Приговор Луценко читают уже третий час

Судебная коллегия Печерского районного суда Киева под председательством судьи Сергея ВОВКА уже более двух часов объявляет приговор бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент, члены судебной коллегии по очереди зачитывают решение, принятое по результатам судебного рассмотрения дела Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

14 февраля представители Генеральной прокуратуры попросили Печерский районный суд Киева назначить Ю.ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением первого ранга государственного служащего и лишением права в течение 3-х лет занимать организационно-распорядительные должности.