Сегодня объявят приговор Луценко

Сегодня Печерский районный суд Киева в 9.00 начнет оглашение приговора бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО.

Сайт политической партии "Народная самооборона" будет вести прямую трансляцию через сеть Интернет из зала суда. Видеотрансляция будет размещаться на веб-сайте НС www.nso.org.ua.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, которые повлекли тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное сотрудником правоохранительного органа.

14 февраля представители Генеральной прокуратуры попросили Печерский районный суд Киева назначить Ю.ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением первого ранга государственного служащего и лишением права в течение 3-х лет занимать организационно-распорядительные должности.

16 февраля председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК объявил, что приговор Ю.ЛУЦЕНКО будет оглашен ориентировочно в 9.00 27 февраля.