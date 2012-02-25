Жена Луценко: полгода на обезболивающих - это то "улучшение", о котором говорят тюремщики

Супруга экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО заявляет, что пенитенциарная служба продолжает отбеливать себя, утверждая, что состояние здоровья ее мужа по сравнению с предыдущим осмотром улучшилось.

Об этом сообщает пресс-служба политической партии "Народная самооборона" со ссылкой на слова И.ЛУЦЕНКО.

Она в частности отметила, что со слов ее мужа, постоянная медицинская комиссия Минздрава действительно осмотрела его в СИЗО в пятницу. «Врачи зафиксировали, что сильные боли в области поджелудочной, печени продолжают тревожить. Снова выписали обезболивающие препараты, чтобы как-то успокаивать постоянную боль», - передала слова мужа И.ЛУЦЕНКО.

«Именно обезболивающие препараты, на которых держится Ю.ЛУЦЕНКО уже полгода, и есть то «улучшение и рекомендации», о которых отчитывается Пенитенциарная служба. Лечение в СИЗО не проводится», - подчеркнула супруга экс-министра.

После осмотра, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, один из членов комиссии пожелал ему скорейшего выхода из СИЗО и предложил ему «заняться серьезным лечением печени в своей клинике».

«Именно последние слова врача и являются подтверждением того, что ЛУЦЕНКО – серьезно болен», - резюмировала супруга экс-министра.