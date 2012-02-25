В Дублине пройдут переговоры по Приднестровью в формате “5+2”

Официальные переговоры по вопросам Приднестровья в формате “5+2” начинаются 26 февраля в Дублине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

Согласно сообщению, в двухдневных переговорах примут участие представители конфликтующих сторон, посредников и наблюдателей – Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, Украины России, ЕС и США.

В ходе встречи, в частности, планируется обсудить принципы и процедуру хода переговоров.

Эта встреча станет второй официальной в переговорном процессе после почти шестилетней паузы в переговорах.

Как сообщал УНИАН, официальные переговоры в формате “5+2” были остановлены в феврале 2006 года и возобновлены только в ноябре 2011 года.