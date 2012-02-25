Посол ФРГ: в Украине конституционный суд не вызывает доверия

Посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ считает, что Конституционный Суд Украины не сумел доказать свою независимость.

Об этом он написал в своем блоге на «Украинской правде».

Посол отметил, что все время с сожалением убеждается, что согласно опросам, в Украине есть мало институтов, имеющих доверие населения. «Также и Конституционный Суд, который в Германии, когда речь идет о достоверности, находится над всем и вся, в Украине не смог доказать свою независимость. Все "течет в сторону власти"», - написал посол, добавив, что для укрепления демократии это проблема.

Он также считает целесообразным создать в Верховной Раде "совет мудрецов".

"Совет мудрецов" - небольшая группа независимых личностей старшего возраста, возможно, смог бы помочь правительству и общественности сориентироваться», - добавил он.

Он также считает, что в это образование должен был бы войти, в частности, первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК.

По убеждению Г.-Ю.ГАЙМЗЕТА, Л.КРАВЧУК существенно поспособствовал продвижению Украины в трех направлениях: он решающим образом повлиял на утверждение независимости и суверенитета молодого государства; он своим решением об отказе от ядерного оружия укрепил безопасность Украины и Европы; он с достоинством признал свое поражение на свободных выборах, сделав тем самым большую услугу демократии в Украине.