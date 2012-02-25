Луганский облсовет призывает ВР дать статус русскому языку

Луганский областной совет призывает Верховную Раду принять проект закона Украины «Об основах государственной языковой политики».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение принято депутатами вчера на сессии областного совета.

С точки зрения депутатов облсовета, предложенный законопроект убирает почву для политических спекуляций вокруг языковой темы, предоставляет гражданам Украины гарантии культурно-языковой свободы, устраняет дискриминацию по национальному и языковому признаку.

«Мы учитываем выводы комитета министров Совета Европы от 7 июля 2010 года, в которых сказано, что «языковой ландшафт Украины уникален, так как на языке, который не является государственным (русский), говорит большая часть населения, включая людей, которые принадлежат к другим национальным меньшинствам». Также в выводах комитета сказано, что «русский язык отнесен на несоответствующий ему уровень», - говорится в обращении депутатов.

В связи с вышесказанным депутаты Луганского облсовета призывают поддержать безотлагательное рассмотрение и принятие закона.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В объяснительной записке отмечается, что в случае принятия законопроекта, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми) - в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымскотатарский - в АР Крым, венгерский - в Закарпатской области, румынский - в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

В то же время Венецианская комиссия считает, что в проекте закона недостаточно гарантий применения и защиты украинского языка.