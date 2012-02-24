Янукович: честные выборы важнее какого-то процента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что для него честно провести парламентские выборы важнее, чем получение Партией регионов лишнего процента голосов.Об этом он заявил в телеинтервью, которое транслировалось на канале ICTV.

Президент заверил, что парламентские выборы 2012 года в Украине будут честными и прозрачными, напомнив, что это первые масштабные выборы, которые будут происходить при нынешней власти.

«Мы – страна цивилизованная, европейская, и для нас потеря, условно говоря, одного процента, за который мы будем бороться, – она не будет иметь такого колоссального значения, как потеря доверия к власти со стороны общества», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что будет ставить задачу правоохранителям бороться с нарушениями избирательного законодательства, не обращая внимания на партийную принадлежность.

«Я буду ставить соответствующие задачи всем правоохранительным органам, которые будут наблюдать за нарушениями. И там не будет принципа политической окраски той или иной партии – только закон», – сказал Президент.