Янукович ответил журналистам, когда может помиловать Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что вопрос о помиловании экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО будет рассматриваться, когда завершится судебный процесс над ней.

Об этом сообщается на сайте телеканала ICTV, на котором транслируется интервью В.ЯНУКОВИЧА.

"Скажите, пожалуйста, вы мне дайте совет, что я должен сделать (в вопросе о Ю.ТИМОШЕНКО)", - спросил В.ЯНУКОВИЧ у журналистов, когда начал говорить о проблеме осуждения и заключения. "Помиловать", - ответили журналисты.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что вопрос о помиловании Ю.ТИМОШЕНКО может быть актуальным, когда закончится судебный процесс над ней.

"А что дальше может быть? А дальше может быть помилование. И процедура о помиловании также предусмотрена в законодательстве. И я вам хочу сказать, если эта процедура будет, а она начинается с заявления осужденного человека, обращения к Президенту, у Президента есть комиссия, которая рассматривает это помилование. И я убежден, что по Конституции мы должны рассмотреть этот вопрос и принять решение. Тогда этот вопрос будет ко мне", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Также Ю.ТИМОШЕНКО привлекается к ответственности в рамках уголовного дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».