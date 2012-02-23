В Донецком облсовета отказались от использования красного знамени

Сегодня депутаты Донецкого областного совета не включили в повестку дня очередной сессии вопрос о возможности использовании красного знамени с символикой времен Великой Отечественной войны в дни чествования Победы, так как красное знамя не соответствует нормам законодательства Украины и решению Конституционного суда.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом в начале сессии заявил депутат от фракции Партии регионов, глава постоянной комиссии облсовета по вопросам депутатской деятельности, законности и порядка Владимир ГЕНСИЦКИЙ.

Несмотря на то, что на рассмотрении данного вопроса настаивали представители Коммунистической партии Украины, депутаты согласились с доводами В.ГЕНСИЦКОГО.

В частности, он объяснил, что данный вопрос не соответствует законодательству, так как Конституционный суд Украины «запретил поднимать красное знамя» наряду с государственным флагом страны.

По словам депутата, именно поэтому комиссия вернула проект решения, которым среди прочего рекомендовалось «городским, районным, поселковым советам, учреждениям, организациям ... устанавливать Красное Знамя с символикой времён Великой Отечественной войны на зданиях местных советов и проводить праздничные мероприятия с использованием символики времён Великой Отечественной войны», на доработку.

В свою очередь, депутат облсовета от фракции КПУ Ирина ПОПОВА выразила надежду, что данный вопрос после доработки будет вынесен на следующую сессию облсовета.