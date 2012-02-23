Канадский врач заявляет, что власть не разрешила взять у Тимошенко анализ

Украинская власть не позволила канадских врачам сделать необходимые анализы для установления диагноза экс-премьеру Юлии Тимошенко, а сама заключенная от тестов не отказывалась.

Об этом говорится в заявлении врача Петра Куйтана, направленном в Украину в составе делегации, текст которого есть у Украинской правды.

По словам Куйтана, после встречи с Тимошенко стало ясно, что она нуждается в анализе крови и токсикологическом тестировании.

"Несмотря на то, что у канадской команды было оборудование для проведения анализов, которое могло выдать результаты немедленно, украинская власть отказалась позволить его использование, заявляя, что мы нарушим несколько законов. А это может привести к криминальному преследованию", - говорится в заявлении врача.

Куйтан добавил, что врачи обратили внимание чиновников, которые само украинское правительство их пригласило, а это оборудование было перечислено в оригинальных официальных документах.

"Пани Тимошенко была в полном согласии с нашими предложениями и просила конфиденциальное и независимое тестирование", - добавил он.

"Властные чиновники также запретили сбор любых необходимых образцов для анализа", - подчеркивает врач.

"Любые заявления о том, что она отказалась от независимого тестирования является неправдой", - подчеркнул Куйтан.

"Я считаю, что эта женщина больна и находится в постоянной боли - это состояние требует токсикологического тестирования и других лабораторных исследований. Я также высказал обеспокоенность по поводу введенных ей веществ, которые запрещены в Канаде", - добавил врач.

Как известно, 14 февраля врачи из Канады и Германии провели независимое обследование Тимошенко. Немецкие врачи заявили, что нуждаются в дополнительных результатах анализов и исследований для установления диагноза.

Украинский МИД заявлял, что канадские врачи не являются квалифицированными. В свою очередь канадское правительство подтвердило квалификацию врачей.