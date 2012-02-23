Кириленко: новая ВР денонсирует Харьковские соглашения

Народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что новая Верховная Рада денонсирует Харьковские соглашения и российский флот покинет украинскую территорию еще до 2017 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».

«Сегодняшние заявления ПУТИНА о том, что Россия не будет выводить флот из Крыма, стали следствием бессмысленной и бесхребетной политики украинской власти», - заявил В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что его партия, украинские политики, эксперты накануне подписания Харьковских соглашений предостерегали власть - пролонгация соглашения о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму станет фактором дестабилизации и давления на Украину. «Но власть силой продавила это решение», - сказал он.

«Что мы в итоге на сегодня имеем? Самые большие в Европе цены на газ, обвинения в отборе газа, запрет экспорта украинской продукции в Россию, проблемы с демаркацией и делимитацией границ», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

По его убеждению, власть должна дать адекватную оценку заявлениям российского премьера Владимира ПУТИНА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, В.ПУТИН заявил, что Россия не намерена выводить из Крыма Черноморский флот.

«Мы не собираемся уходить из Крыма, - сказал В.ПУТИН. - Для этого есть все основания, имею в виду, что мы подписали с Украиной соответствующее межгосударственное соглашение о пребывании нашего флота в Крыму».

В.ПУТИН назвал это соглашение «уникальным» в части стоимости базирования Черноморского флота в Украине. По его словам, что согласно документу Россия, капитализирует скидку на газ в арендную стоимость.

«Там речь идет о миллиардах долларов», - заявил В.ПУТИН, добавив, что таких арендных платежей «никто нигде никому не платит».