Кириленко хочет единый список оппозиции не только по мажоритарке

Лидер партии «За Украину!», народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО поддерживает идею создания единого списка оппозиции не только по мажоритарным округам.

Об этом он сказал в комментарии Институту Горшенина накануне круглого стола «Выборы-2012», который состоится в ИГ 23 февраля.

«Предложение объединиться перед выборами – это большой шаг вперёд. И уже есть решение о выдвижении единого кандидата по мажоритарному округу», - отметил он.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что именно он еще в августе был автором идеи относительно создания единого списка и предлагал официально это предложение Комитету сопротивления диктатуре. «Были разные мнения, и разные мнения есть сейчас, и поэтому я не могу дать какого-то окончательного прогноза. Думаю, прежде всего, нужно смотреть на вещи практично-технологичного характера. Если мы с помощью единого списка берём большинство, значит надо отбросить все препятствия и делать единый список для всей оппозиции. Если нет - тогда идти несколькими списками», - считает депутат.

При этом В.КИРИЛЕНКО уверен, что, предлагая реальную альтернативу, оппозиция готова конкурировать с властью. «Оппозиция предлагает альтернативу: по политическим решениям, по экономическим подходам, по применению основных прав и свобод, даёт альтернативу личностям – персональную альтернативу. Действия оппозиции и люди, которые предлагают эти действия, коренным образом отличаются от того, чем занимается теперь власть. Мне кажется, власть вообще теперь не слышит общество и не хочет слышать. Они «почивают на лаврах». Оппозиция предлагает вернуться к реальной жизни, к реальной стране. Я уже не говорю о серьёзных стратегических вещах, таких как возобновление европейского курса, который сейчас действующей властью полностью уничтожен», - заявил политик.