Нардеп: на 19-м этаже Минсоцполитики забаррикадировались шахтеры

Группа шахтеров-инвалидов забаррикадировалась на 19-м этаже Министерства социальной политики, которое находится в Киеве на ул.Эспланадной, 8/10, с требованием встретиться с профильным министром Сергеем ТИГИПКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Батькивщина" со ссылкой на народного депутата из фракции «БЮТ-Батькивщина» Михаила ВОЛЫНЦА, который находится на месте события.

По его словам, «основные требования шахтеров-инвалидов – провести начисление компенсаций с учетом инфляции и выровнять выплаты тем, кто работал в одинаковых условиях, но уходил с работы в разные годы».

В то же время в Центре общественных связей столичной милиции эту информацию не подтвердили.

"Мы только что связывались с дежурными - информация не подтверждается", - сообщили в ЦОС.