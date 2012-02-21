Власть призывают ускорить парафирование Соглашения с ЕС

Парламентский клуб Украина-ЕС призывает украинскую власть и Европейский парламент активизировать процесс парафирования Соглашения об ассоциации.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Ирина ГЕРАЩЕНКО, соответствующее заявление было принято на заседании Парламентского клуба Украина-ЕС, и в ближайшее время будет направленно украинским и европейским институциям.

"Мы обращаемся с просьбой уделить особое внимание обеспечению парламентской поддержки заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Мы призываем обе стороны к скорейшему парафированию проекта соглашения", - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, скорейшее парафирование этого соглашения связано с необходимостью выполнения властью Украины политических обязательств, а также с будущим развитием государства. "Если сторона сама говорит о своем желании ассоциации в Европейский Союз, поэтому она должна выполнять определенные обязательства", - отметила она.

"После 4 марта давление со стороны России на Украину будет усилено в контексте втягивания Украины в Евразийское пространство, которое является главным внешнеполитическим проектом ПУТИНА. И для того, чтобы у украинских власть предержащих, чиновников и политиков не было никакого шанса свернуть с пути евроинтеграции, нам нужно парафировать это соглашение. Как можно скорее, желательно это сделать в феврале-марте", - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

В свою очередь, народный депутат Ирина БЕРЕЖНАЯ заметила, что наиболее сложным для Украины будет процесс имплементации этого соглашения. "Парафирование - это не самая сложная процедура в данном процессе, потому что потом будет ратификация. Но даже если, по самым лучшим прогнозам, это будет сделано в ближайшие годы, самым сложным вопросом является именно имплементация. И на этом процессе нужно акцентировать уже сегодня", - убеждена депутат.

Депутат Европарламента Александр МИРСКИЙ, который также входит в состав клуба Украина-ЕС, отметил, что процесс парафирования соглашения затормозился из-за внутренней ситуации в Украине. "Но я - оптимист. Украина будет в Европе, но для этого нужно выполнить большое домашнее задание", - отметил он.

По словам народного депутата Николая КАТЕРИНЧУКА, все первоочередные задания уже поставлены в соответствующих документах и резолюциях европейских институтов. "Первая проблема - верховенство права, вторая - декриминализация, третья - амнистия (политзаключенных - УНИАН), четвертая - демократичность парламентских выборов", - резюмировал депутат.

Как сообщал УНИАН, Парламентский клуб "Украина-ЕС (группа друзей Украины)" был создан в сентябре 2010 года, но первое заседание группы состоялось 24 мая 2011 года. В состав этой неформальной группы входят депутаты всех политических групп и фракций как Европарламента, так и Верховной Рады Украины.

Группа создана для того, чтобы помочь Украине как можно скорее интегрироваться в ЕС.