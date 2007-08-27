Замглавы ЦИК не исключает признания выборов недействительными

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА прогнозирует судебные иски о признании внеочередных выборов недействительными, если Конституционный Суд не примет до дня голосования решение по сегодняшнему представлению Президента относительно голосования граждан, которые выезжают за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение А.МАГЕРА выразил в интервью журналистам.

А.МАГЕРА подчеркнул, что, по его мнению, в законе о выборах народных депутатов в части, касающейся голосования граждан, которые выезжают за границу за три дня до выборов, содержатся отдельные признаки несоответствия Конституции. Он подчеркнул, что может на 90% гарантировать, что это может привести к судебным искам.

В то же время, он отметил, что сегодня, кроме решения КС, отсутствуют законные механизмы изменения этой нормы.

А.МАГЕРА напомнил, что Президент просит рассмотреть его представление безотлагательно, по сокращенной процедуре. И потому, по его мнению, Конституционный Суд может успеть принять соответствующее решение примерно за неделю до дня голосования.

Он напомнил, что после решения КС соответствующие нормы закона утратят действие. И тогда не будет оснований признать выборы недействительными. «С точки зрения права, никакой перспективы в суде не будет, если будет решение КС накануне дня выборов», - подчеркнул А.МАГЕРА.

Как сообщал УНИАН, в Конституционный Суд поступило конституционное представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно несоответствия Конституции Украины (неконституционности) положения частей девятой, десятой, восемнадцатой статьи 102 (три) Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» в части исключения из списков избирателей соответствующей участковой избирательной комиссией лиц, которые по сведениям, подаваемым органами государственной пограничной службы за три дня в окружные избирательные комиссии, фактически пересекли государственную границу Украины и на момент предоставления сведений отсутствуют данные об их возвращении на территорию Украины. Президент считает, что предусмотренное Законом обязательное исключение граждан из списков избирателей является непосредственным ограничением конституционных избирательных прав граждан Украины.