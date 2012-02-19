Янукович поздравил Кличко с победой

11:20, 19 февраля 2012
Политика
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Пожелал новых свершений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил чемпиона мира по версии WBС в супертяжелом весе Виталия КЛИЧКО с победой в поединке с британским боксером Дереком ЧИСОРОЙ.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Искренне поздравляю с очередной защитой самого престижного титула в боксе. Эта победа в очередной раз засвидетельствовала Ваше спортивное мужество, личную выдержку и высокое мастерство», - говорится в поздравлении главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал В.КЛИЧКО счастья, здоровья и новых свершений.

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