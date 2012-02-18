Председатель облсовета написал книгу об украинском национализме

Председатель Ивано-Франковского областного совета Александр СЫЧ презентовал свою книгу «Український націоналізм: традиція і модерн».

Как передает корреспондент УНИАН, автор книги заметил, что посвятил ее 120-летию со дня рождения основателя и первого проводника Организации украинских националистов полковника Евгения Коновальца.

По его словам, идея сборника «Український націоналізм: традиція і модерн» возникла во время общения с единомышленниками и из-за необходимости поделиться своими размышлениями.

«Український націоналізм: традиція і модерн» - это сборник статей, докладов, лекций, рецензий и интервью, которые тематически объединены в 7 разделов, составляющих целостность книги: «Історія», «Світогляд», «Постаті», «Націоналізм і демолібералізм», «Інтерв’ю», «Рецензії», «Націоналістичний вишкіл». На презентации отмечалось, что «автор системно очерчивает исторические корни и мировоззренческую основу украинского национализма, представляет собственную трактовку отдельных страниц процесса его становления и распространения, знаменитых событий и личностей, определяет роль и место национализма в новейшей украинской истории».

Хронологически публикации сборника «Український націоналізм: традиція і модерн» охватывают период последних десяти лет.

В предисловии книги сказано, что «структура и содержание сборника построены таким образом, что отдельные публикации, гибко и логично взаимодополняя друг друга (или даже частично и перекрывая), дают целостное виденье истории украинского национализма, его истоков и мировоззренческих основ, реализации программных задач в деятельности отдельных ведущих личностей, авторскую трактовку его назначения на современном этапе развития украинской нации и построения собственного национального государства».

Справка УНИАН. А.СЫЧ - председатель Ивано-Франковского облсовета, председатель Ивано-Франковской областной организации ВО «Свобода».