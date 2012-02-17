Власенко заявляет, что в колонии, где сидит Тимошенко, его угрожали расстрелять

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что охранник Качановской исправительной колонии угрожал ему открыть огонь на поражение в случае продолжения попыток пройти на территорию колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил сегодня журналистам перед воротами исправительного заведения.

«Я сейчас сделал попытку войти в Качановскую колонию, мне сказали, что меня не пустят, и по моей просьбе меня пропустить мне сказали, что если я сделаю еще шаг вперед, они начнут стрелять», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он заметил, что предупреждение о возможности открытия огня сделал лейтенант, охраняющий вход в колонию.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что по закону он как народный депутат имеет право проходить на территорию исправительного заведения.

Через журналистов защитник обратился к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с просьбой разобраться в ситуации.

После общения с журналистами С.ВЛАСЕНКО беспрепятственно прошел на территорию колонии, отметив, что в ближайшие минуты будет иметь разговор по поводу этого инцидента с руководством Качановской колонии.