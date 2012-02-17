Следователи, которые вели дела против оппозиции, получили повышение

Несколько правоохранителей, которые вели дела Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, получили повышение, и почти все переехали в Ивано-Франковск.

Об этом пишет журнал Тиждень.

Так, следователь Генпрокуратуры Александр Нечвоглод, написавший дело Тимошенко, получил должность заместителя прокурора Черниговской области сразу после вынесения приговора экс-премьеру.

Следователь по особо важным делам ГПУ Сергей Войченко, написавший дело экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, получил должность первого заместителя прокурора Ивано-Франковской области.

Войченко отличился "диктантами" для свидетелей и искажением их показаний, что выяснилось во время суда.

Руководитель Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Александр Калифицкий, получил должность прокурора Ивано-Франковской области.

Его считают приближенным лицом к первому заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину, которого называют "ястребом для оппозиции". Он непосредственно руководил проведением уголовных дел против Тимошенко и Луценко.

Начальник управления криминалистики ГПУ Владислав Грищенко получил должность заместителя прокурора Ивано-Франковской области. Его называют правой рукой Калифицкого, он также работал над делами Тимошенко и Луценко.

Следователь СБУ Николай Грабик стал руководителем следственного отдела СБУ Харьковской области.

До повышения он принимал участие в расследовании в отношении топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Диденко, экс-главного таможенника Анатолия Макаренко, а потом непосредственно руководил следственными действиями в газовом деле против Тимошенко.

Украинская правда