СМИ: На место Клюева есть пять претендентов

Претендентами на должность первого вице-премьер-министра на сегодня являются Ирина АКИМОВА, Сергей ТИГИПКО, Сергей АРБУЗОВ, Юрий БОЙКО и Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Об этом пишет газета «Комсомольская правда в Украине», ссылаясь на свои источники в Партии регионов и мнения политологов.

«Возможно, именно В.ХОРОШКОВСКИЙ займет должность. Не исключено, что совместит два кресла - вице-премьера и министра финансов. Хотя опыта у него маловато», - высказал мнение замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

Также издание пишет о возможной смене министра иностранных дел. По информации газеты, к действующему министру Константину ГРИЩЕНКО существует несколько претензий. Первая и главная из которых, пишет «КП», неудовлетворение работой министерства с Западом.

«Не подписана ассоциация с ЕС, нет прогресса по безвизовому режиму, нет особых успехов на Востоке. Это может стать поводом для отставки», - соглашается политолог Владимир ФЕСЕНКО. По его мнению, гарантий для К.ГРИЩЕНКО сейчас нет, разве что в ближайшее время будет парафировано соглашение по ассоциации с ЕС - но это, по его мнению, маловероятно.

Газета пишет, что в числе вероятных преемников К.ГРИЩЕНКО - его заместитель Руслан ДЕМЧЕНКО, а также Петр ПОРОШЕНКО.

Газета прогнозирует изменения и в гуманитарном блоке правительства.

«То, что Раиса БОГАТЫРЕВА будет руководить гуманитарным направлением, может говорить о скорой смене профильных министров или их замов. По словам источника "КП" в Партии регионов, глава Минкульта Михаил КУЛИНЯК вызвал неудовлетворение, уволив директоров нескольких музеев (в том числе Киево-Печерской лавры и Софии Киевской). Хотя заменить его пока некем. А вот Дмитрий ТАБАЧНИК вне опасности - у него установились хорошие личные отношения с БОГАТЫРЕВОЙ», - пишет газета.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Андрея КЛЮЕВА с должности первого вице-премьера, назначив секретарем Совета национальной безопасности и обороны.