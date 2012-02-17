Королевская: власть занимается рейдерством образца 90-х

На сегодняшний день обычных людей больше всего волнует не политика, а подорожание и ухудшение уровня жизни, поскольку власть продолжает тащить страну в «трущобы 20-го века». Об этом заявила лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в Черкассах на Форуме людей дела «Новая страна: роль государства и бизнеса».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСДП.

«Я общаюсь с разными людьми - от предпринимателей до пенсионеров. Сегодня их больше всего волнует то, что жизнь становится дороже, а ее качество – хуже. Их волнует своя личная экономика. Им хочется жить в 21-м веке, как люди в нормальных странах, а нынешняя власть тащит их назад - в трущобы 20-го века», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Среди проблем, которые обсуждались на форуме, особое место занял вопрос дерегулирования бизнеса и ослабления давления чиновников на малый и средний бизнес.

Лидер УСДП отметила, что сегодня необходимо найти такой баланс отношений между властью и бизнесом, который позволит поднять стандарты жизни людей и позволит людям почувствовать рост этого уровня в своих личных кошельках.

По ее мнению, государство, вместо обеспечения роста стандартов жизни людей, занимается рейдерством образца 90-х годов. «Я уже не раз говорила, что для представителей малого и среднего бизнеса жизненно необходимо продолжить мораторий на проверки до конца года. Иначе уже к осени предпринимателей можно будет заносить в Красную книгу. Соответствующий законопроект я уже подала на рассмотрение парламента», - подчеркнула народный депутат.