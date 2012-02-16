Азаров может найти деньги на дешевые книжки

Правительство может поддержать издание в Украине серии дешевых книг для обеспечения ими рынка и библиотек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил в ходе обсуждения ситуации с книгоиздательством и обеспечением населения литературой с генеральным директором издательства «Фолио» Александром КРАСОВИЦКИМ и генеральным директором Национальной парламентской библиотеки Тамарой ВЫЛЕГЖАНИНОЙ.

По словам премьера, до революции и в советские времена такие серии художественной литературы выпускали для того, чтоб снизить стоимость книг.

«До революции была серия известного издательства Маркса «Дешевая библиотека». Это были абсолютно простые издания… Это абсолютно на дешевой бумаге достаточно дешевые книги, но громадными тиражами. В советское время тоже были дешевые издания… Может, надо по этому пути идти?», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что правительство может дотировать часть расходов на издание дешевых книг. Кроме того, за счет увеличения тиража книг будут пополняться библиотечные фонды.

«Мы могли бы поддержать путем дотирования части издания, направления всего издания в библиотеки. Вот смотрите, 18 тысяч библиотек. Мы спокойно можем 20 тысяч издавать тираж, рассчитывая на то, что каждая библиотека получит (книгу – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, начать выпускать серию дешевых книг можно с библиотеки школьной программы.

При этом Н.АЗАРОВ сказал, что считает слишком маленькими тиражи, которыми сегодня в Украине издаются книги.

По словам А.КРАСОВИЦКОГО, средний тиражи в Украине, не учитывая учебников, меньше 1 тысячи экземпляров.