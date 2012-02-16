Доний увязал Холокост, образование и Табачника

Народный депутат Украины от фракции "Наша Украина - Народная Самооборона" Олесь ДОНИЙ называет главной проблемой украинского образования предоставление преимущества технологическим знаниям вместо воспитания культуры и морали у детей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение О.ДОНИЙ выразил во время круглого стола в Институте Горшенина на тему "Какой должна быть школа будущего?".

По его словам, получение в заведениях образования технологического набора знаний не означает автоматического повышения культуры и морали общества.

"Люди, которые во время Холокоста организовывали, например, душегубки на колесах, очевидно, имели набор технологических знаний. Они, по-видимому, получили хорошее технологическое образование, но их моральный порог был ужасно низким", - сказал депутат, заметив, что это очень жесткий пример, но он его умышленно привел, чтобы продемонстрировать, что люди, которые получают знания, но не владеют достаточным уровнем культуры и морали, могут использовать свои знания для зла. Ярким примером, по мнению О.ДОНИЯ, является нынешний министр образования Украины - "человек вроде бы образованный, но человек с низким порогом культуры, и это способствует декультуризации Украины".

Он убежден, что человека, который позволяет себе называть других лакеями, а затем говорит, что это было сказанного в порыве, нельзя назначать министром образования.

Еще одним примером он назвал «наших судей». «Я в последнее время хожу на много судов - очевидно, что судьи и прокуроры имеют уровень знаний... Но если Юрий ЛУЦЕНКО сидит больше года будто бы за то, что он незаконно назначил пенсию своему водителю, а сыну ДЕМИШКАНА дают два года условно за доказанное убийство, и выпускают ... Очевидно, что люди, которые использовали свои знания как юристы, не имеют надлежащего уровня культуры. И если мы говорим о школе - в этом основная проблема: может ли предоставляться уровень технологических знаний без повышения уровня культуры и прививания надлежащего уровня морали", - сказал О.ДОНИЙ.

По его мнению, Украине, чтобы оставить в профессии честных и моральных людей, необходимо повышать уровень зарплат учителей и преподавателей, делать акцент на изучение иностранных языков, уделять максимальное внимание изучению украинского языка, активизировать производство литературы и мультфильмов для детей.

В свою очередь заслуженный врач Украины, профессор Ольга БОГОМОЛЕЦ выразила мнение, что для воспитания нового поколения украинцев следует изменить подход к содержанию образования.

"Реформа образования не происходит потому, что изнутри системы концептуальная реформа состояться не может. Вся система больна. Мы хотим подготовить новую генерацию. Чтобы она была здоровой - физически и морально, это должно дать образование. Новая генерация должна быть умной, моральной. Только тогда мы сможем изменить общество. А как надо учить этих детей? Вся наша школа базируется на количественном преподавании, а есть образование качественное - нравственность, психология, лидерство. Нам нужны люди, которые будут это преподавать. Сейчас в школах детям отбивают желание учиться. Дети на уроках истории учат даты, а не ищут ответа на вопрос "Почему мы все время наступаем на те же грабли?". От такого количественного подхода надо перейти к качественному", - считает О.БОГОМОЛЕЦ.

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Григорий СМИТЮХ подчеркивает, что предложения относительно реформирования системы образования долгие годы не находят надлежащей поддержки у представителей власти.

"Уже очень долго государство не уделяет внимания обеспечению нормальных условий в школах, особенно в сельской местности. Я стал обращать внимание на этот вопрос, когда мои дети начали ходить в школу. И оказалось, что внимания школе уделяют совсем мало. Например, я пришел к идее, что учебные заведения не должны платить налог за землю. Но когда я внес соответствующий законопроект в Верховную Раду, коллеги меня почему-то не поддержали. К счастью, эту норму удалось принять в виде поправки к Налоговому кодексу во время его утверждения", - сказал депутат.

Г.СМИТЮХ выразил надежду, что парламент поддержит его другую законодательную инициативу - относительно отчисления 1,5% прибыли от экспорта металлургической и химической промышленности на строительство, реконструкцию и содержание детских домов и школ-интернатов, а также дошкольных и школьных заведений образования в сельской местности субъектами предпринимательской деятельности независимо от форм собственности и подчинения, в соответствии с законопроектом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины».

Депутат отметил, что отчисление на развитие школ из государственного бюджета не позволяет решить неотложные проблемы школ.

Г.СМИТЮХ подчеркнул, что принятие предложенного им законопроекта позволит уже через 5 лет решить большинство проблем.