Луценко назвал четыре причины своего ареста

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО назвал четыре причины, повлекшие его арест и привлечение к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший министр заявил сегодня в Печерском районном суде Киева во время почти 2-часового произнесения своего «последнего слова».

«То, что мое пребывание за решеткой не является борьбой с коррупцией нынешней власти, то, что прокуратура не смогла вменить мне ни одной копейки ущерба, поэтому причины нахождения за решеткой политические и это очевидно. Цена пребывания ЛУЦЕНКО за решеткой кроется в четырех причинах», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Перечисляя их, к первой причине он отнес месть за страх, который действующая власть пережила на протяжении 2005-2009 годов.

Второй причиной, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, стала месть за проведения внеочередных парламентских выборов и президентских, на которых Партии регионов не удалось прибегнуть к фальсификациям и получить убедительную победу, хотя финансово-материальные ресурсы для этого были задействованы огромные.

Третьей причиной своего заключения Ю.ЛУЦЕНКО назвал свое участие в Помаранчевой революции и страх власти повторения «такого, или еще хуже Майдана».

Четвертую, последнюю причину своего ареста экс-министр связывает с «командностью работы с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и неизменой командным принципам».

«Я не умею быть оппозиционером в нужном месте, и в нужное время», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.