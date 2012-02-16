Дочь Тимошенко зря прождала врачей под тюрьмой

Дочь экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгения заявляет, что ей пока не известны результаты международной медицинской комиссии по обследованию состояния здоровья ее матери.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом Е.ТИМОШЕНКО заявила в интервью польскому радио ZET.

"Ни я, ни моя мать, ни моя семья, ни адвокат не знаем, что происходило за стенами тюрьмы. Нам не позволили принимать в этом участие. Я ждала врачей возле тюрьмы, но им ничего не разрешили говорить. На них оказывала давление администрация тюрьмы и режим Януковича. Мы не знаем диагноза. Наверное, он правильный, но я не знаю, когда с ним ознакомлюсь", - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

В то же время дочь экс-премьер-министра рассчитывает, что Ю.ТИМОШЕНКО первой ознакомят с заключениями немецких и канадских врачей. "Надеюсь, что ее проинформируют о них первой. А затем она сможет решить, что делать с результатами этих обследований. И тогда мы все о них узнаем. Но если власть не даст согласия – тогда нет. Хочу верить, что мы узнаем, что написали врачи из Германии и Канады – что их диагноз не будет сфальсифицирован", - отметила она.

"Проблема в том, что моя мать ничего не может решать в том, что касается ее здоровья. Это является грубым нарушением прав человека. Украинские врачи, пенитенциарная служба и прокурор – вот кто принимает решение относительно ее здоровья. Я не знаю, когда она лично получит заключение зарубежных врачей. И будет ли у нее возможность принимать решение относительно обнародования этой информации. Пока это секретная информация", - добавила Е.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, завершила работу медицинская комиссия в составе зарубежных и украинских специалистов, которая проводила обследование состояния здоровья экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.