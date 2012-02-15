Круглый стол «Какой должна быть школа будущего?»
В четверг, 16 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Какой должна быть школа будущего?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Чему не учат в современной школе?
Почему все попытки реформировать систему образования в Украине закончились провалом?
Кто способен осуществить реформу системы образования?
Какова роль современных технологий в процессе улучшения качества образования?
Как отражается кризис гуманитарного знания на качестве образования?
Участники круглого стола:
Ольга БОГОМОЛЕЦ – заслуженный врач Украины, профессор.
Андрей КУЛИКОВ – журналист, ведущий программы «Свобода слова», педагог.
Владислав РАДЫШ – директор по работе с государственными органами, учреждениями науки и образования «Майкрософт Украина».
Олесь ДОНИЙ - народный депутат Украины (фракция НУ-НС), глава подкомитета по вопросам гуманитарного образования, науки и информатизации Комитета ВР Украины по вопросам науки и образования.
Петр МЕЛЬНИК – народный депутат Украины (фракция Партии регионов), ректор Национального университета Государственной налоговой службы Украины.
Марина ТКАЧЕНКО – эксперт Института Горшенина.
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