В четверг, 16 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Какой должна быть школа будущего?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Чему не учат в современной школе?

Почему все попытки реформировать систему образования в Украине закончились провалом?

Кто способен осуществить реформу системы образования?

Какова роль современных технологий в процессе улучшения качества образования?

Как отражается кризис гуманитарного знания на качестве образования?

Участники круглого стола:

Ольга БОГОМОЛЕЦ – заслуженный врач Украины, профессор.

Андрей КУЛИКОВ – журналист, ведущий программы «Свобода слова», педагог.

Владислав РАДЫШ – директор по работе с государственными органами, учреждениями науки и образования «Майкрософт Украина».

Олесь ДОНИЙ - народный депутат Украины (фракция НУ-НС), глава подкомитета по вопросам гуманитарного образования, науки и информатизации Комитета ВР Украины по вопросам науки и образования.

Петр МЕЛЬНИК – народный депутат Украины (фракция Партии регионов), ректор Национального университета Государственной налоговой службы Украины.

Марина ТКАЧЕНКО – эксперт Института Горшенина.

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