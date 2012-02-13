Тейшейра: ЕС продолжает оказывать помощь Украине

Глава представительства Евросоюза в Киеве Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что якобы Европейский Союз приостановил оказание помощи Украине.

"Это не так. Евросоюз продолжает оказывать свою помощь", – сказал он в интервью "5-му каналу".

Ж.ТЕЙШЕЙРА уточнил, что приостановлено выполнение лишь некоторых программ "в ожидании решений украинской власти относительно выполнения требований, которые предусмотрены внедрением этих программ".

Он отметил, что за последние полтора года появились проблемы с самим освоением помощи, со способностью использовать те средства, которые предоставляет Европейский Союз. "Сейчас меньше понятно, как происходит координация всей деятельности, связанной с использованием помощи ЕС, с увеличением количества административных препятствий и другими сложностями", – сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

"Хочу также добавить, что на протяжении последних нескольких месяцев прикладываются дополнительные усилия, в частности, со стороны комиссара ФЮЛЕ (комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ – УНИАН) и первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА. Они вместе пытаются преодолеть те препятствия, которые возникли в этой сфере", – добавил Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Ранее "КоммерсантЪ Украина" написала, что источник в Еврокомиссии якобы заявил газете, что приостановлена реализация всех секторальных программ бюджетной поддержки, в рамках которых Киеву выделялось безвозмездное финансирование.