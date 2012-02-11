Власенко: Тимошенко планирует принимать участие в парламентских выборах

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует принимать участие в парламентских выборах 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Харькове сказал защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Она политик, а цель каждого политика – участие в выборах. Она отдала политике большую часть своей жизни, и ничего не изменилось. То, что все репрессивные государственные машины ее цинично изолировали от общества, используя власть, это ничего не означает», - подчеркнул адвокат.

При этом С.ВЛАСЕНКО выразил уверенность в том, что политическая сила Ю.ТИМОШЕНКО, невзирая на использование властью «репрессивного аппарата», победит на выборах.

«Юлия Владимировна – политик общеукраинского масштаба, Юлия Владимировна на сегодняшний день – политик с рейтингом № 1 в Украине. Все понимают: то, что с ней происходит, происходит именно потому, что она политик общеукраинского масштаба, и что в любых честных выборах она победит ЯНУКОВИЧА», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.