Табачник сочувствует «невоспитанному» спикеру крымского парламента

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК расценил как «невоспитанность» заявление председателя Верховной Рады Крыма Владимира КОНСТАНТИНОВА об украинском языке в делопроизводстве.

Об этом он сказал в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер» 10 февраля вечером.

«Невоспитанность любого чиновника, даже руководителя представительского органа, достойна сожаления», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Крыма 7 февраля создала рабочую группу по мониторингу функционирования русского языка и других национальных языков автономной республики в сферах образования, культуры, фармакологии, нотариате, судопроизводстве, в деятельности правоохранительных органов, торговли, рекламе и телерадиовещании. Речь идет о соблюдении статьи 10 Конституции Украины и статей 10-14 Конституции Крыма.

"(Раздражает) то, что многие министры начинают обращаться к нам на украинском языке... Снова пошла переписка (на украинском), снова начинаем откатываться назад", - сказал спикер крымского парламента В.КОНСТАНТИНОВ после заседания президиума ВР Крыма, где была создана рабочая группа.

Он сообщил также, что парламент Крыма готовит обращение о принятии закона о языках, которое планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании в феврале.