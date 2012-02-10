Регионал Лукъянов: Оппозиция лишь на словах за Европу

"Оппозиция надеется, что сможет построить новый ГУЛАГ, если не будет голосовать за новый Уголовно-процессуальный кодекс", - так считает народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Владислав Лукъянов.

«Представители оппозиции готовы бороться только за права своих лидеров, а права граждан их мало волнуют, судя по тому, что они не голосовали за новый проект УПК, который поддерживает ПАСЕ», - цитирует политика пресс-служба Партии регионов .

Владислав Лукъянов отметил то, что проект нового Уголовно-процессуального кодекса, который одобрительно оценила Парламентская ассамблея Совета Европы в своей последней резолюции, не нашел поддержки оппозиционных фракций – БЮТ, «Нашей Украины», «Фронта змин» и других. «Это свидетельствует о том, что эти партии волнуют только права их кормчих, а права миллионов рядовых граждан, которые защищает новый кодекс, им не интересны», - убежден он.

Парламентарий отметил, что нового УПК ждут тысячи граждан, которые без решения суда находятся за решеткой. Ведь он дает возможность домашнего ареста за ненасильственные преступления, в судах прекращается диктатура стороны обвинения, которая уравнивается в правах с защитой.

«БЮТ и «Народную самооборону» интересует только, где и как сидят Тимошенко и Луценко. Проблемы других им безразличны. Не голосуя за новый УПК, оппозиция продемонстрировала желание сохранить существующую сталинско-хрущевскую модель судопроизводства. Нынешним руководителям БЮТ с их кагебистским прошлым хочется оставить нквдистские методы выбивания показаний. Это на словах они за Европу. А на самом деле проигнорировали кодекс, который одобрительно оценен европейскими экспертами», - отметил Владислав Лукъянов.

«Турчиново-кожемяцкая группировка в Верховной Раде привыкла работать диктаторскими методами. Но они напрасно надеются, что смогут построить новый ГУЛАГ благодаря сохранению старого криминально-процессуального кодекса. Они же когда-то обещали отгородить Донецк от Украины колючей проволокой. И, похоже, не оставили эту бесноватую мечту. На самом деле их просто не волнует проблема справедливого судопроизводства. Ведь всегда можно спрятаться за депутатской неприкосновенностью», - резюмировал политик.