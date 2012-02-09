Янукович хочет провести в Украине чемпионат Европы-2015 по баскетболу

Президент Украины Виктор Янукович своим Указом поручил Правительству в месячный срок создать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Организационный комитет в двухмесячный срок должен разработать и утвердить план мер на 2012-2015 годы по подготовке к проведению Евробаскета-2015. Об этом сообщает официальный сайт главы государства

Согласно Указу Президента, план мер должен предусматривать строительство, реконструкцию спортивных арен и других объектов в городах Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе и Харькове с целью приведения их в соответствие с требованиями ФИБА - Европа и введения их в эксплуатацию не позднее декабря 2014 года.

В соответствии с Указом Главы государства, план мер также должен предусматривать обеспечение финансирования строительства, реконструкции объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры за счет средств Государственного бюджета Украины и других источников, не запрещенных законодательством.

Президент поручил Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Одесской, Харьковской областным и Киевской городской государственным администрациям создать в двухмесячный срок соответствующие организационные комитеты и обеспечить разработку и утверждение региональных планов мер по подготовке и проведению в Украине Евробаскета-2015.