Чорновил объяснил, почему ушел от Рыбакова

Народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ объясняет свой выход из депутатской группы «Реформы ради будущего» тем, что не хочет принимать участие в инциденте относительно возможной покупки народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЧОРНОВИЛ сообщил сегодня журналистам.

Он отметил, что не хочет комментировать заявления народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА относительно покупки депутатов, поскольку там больше вопросов, чем ответов.

«Я был вне тех процессов. И я первый из внефракционных народных депутатов донимал ЛИТВИНА относительно создания какой-то новой группы, но я не был инициатором создания именно этой группы», - сказал он.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что вошел в группу «Реформы ради будущего» на совсем других основах.

«Никто мне ни полмиллиона, ни миллион, ни два миллиона, как кое-кто говорил, не давал. И я их ни у кого не просил», - сказал он.

По словам народного депутата, он не знает, настоящими ли являются записи разговора Р.ЗАБЗАЛЮКА с лидером группы «Реформы ради будущего» Игорем РЫБАКОВЫМ, но «отмыться от этого до конца жизни будет трудно».

«Быть в этом и нести ответственность за какие-то вещи я не хочу», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он заверил, что будет оставаться внефракционным в этом составе ВР и будет заниматься законодательной работой.

Он также добавил, что не хочет знать вообще, на каких основах создавалась эта группа, и «не хочет доказывать, что он не верблюд».

Т.ЧОРНОВИЛ также отметил, что не хочет принимать участие в фальсификациях выборов, если действительно окажется, что этот механизм будет применяться властью.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батькивщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы ради будущего".

8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батькивщина" был подчинен главной цели - провести расследование планов провластного большинства и их мотивов относительно образования "тушковой метастазы в Верховной Раде".

Народный депутат на пресс-конференции продемонстрировал запись своего разговора с одним из руководителей депутатской группы "Реформы ради будущего", в которой речь идет о механизме покупки оппозиционных депутатов.

"На действующем этапе речь идет о суммах в размере 500 тысяч долларов сразу, затем ежемесячная зарплата по 20-25 тысяч долларов, плюс дополнительные надбавки за активную ложь против "Батькивщины" и оппозиции. В завершение гарантируется бонус за гнусную службу хозяину, еще по 500 тысяч долларов на тушку", - уточнил Р.ЗАБЗАЛЮК.

При этом народный депутат сообщил, что за переход в депутатскую группу "Реформы ради будущего" получил 450 тысяч долларов, но после объявления этой схемы не собирается их возвращать.

Впоследствии после пресс-конференции в Верховной Раде было официально объявлено о входе Р.ЗАБЗАЛЮКА в состав фракции «БЮТ-Батькивщина».