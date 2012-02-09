Азаров отправил Хорошковского с Тигипко проверять социальные фонды

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров дал поручение вице-премьеру Сергею ТИГИПКО и министру финансов Валерию ХОРОШКОВСКОМУ провести комплексную проверку в социальных фондах.

«Бардак там, конечно, уникальный», - заявил он, сообщают «Подробности» и напоминают, что в ноябре 2011 года были арестованы за взяточничество и нарушения при использовании бюджетных средств глава Государственной службы занятости Владимир ГАЛИЦКИЙ, который также руководил исполнительной дирекцией Фонда государственного социального страхования Украины по безработице, и еще три чиновника ведомства. В банковских ячейках, которые принадлежали задержанным, были обнаружены ценности на общую сумму около 7,5 млн. долларов.

Кроме того, Н.АЗАРОВ поручил сократить количество служебных автомобилей в министерствах и ведомствах. По его словам, правительство уже сократило количество служебных автомобилей в министерствах.

"Теперь надо сократить в подведомственных учреждениях. А то иногда получается, что в министерстве всего 4 авто, а в подведомственном учреждении – 14-20. Такого не должно быть. К следующей среде решить этот вопрос", - сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер напомнил, что на прошлых заседаниях Кабмина потребовал от региональных властей воздерживаться от повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Н.АЗАРОВ поручил профильному министру Анатолию БЛИЗНЮКУ провести в ближайшее время консультации с главами обладминистраций и начать работу с предложениями общественных организаций по усилению контроля над сферой ЖКХ и ее развития.

"У общественных организаций есть очень грамотные и полезные инициативы и их нужно подхватить", - подчеркнул премьер и напомнил, что, например, в Черкасской области за счет привлечения частного инвестора была достигнута экономия газа на уровне 15%, а электроэнергии на уровне 40%.

В ходе заседания также заслушали выступление главы налоговой службы Александра КЛИМЕНКО по результатам деятельности службы в 2011 году. По словам главного налоговика, 96% бюджетных поступлений уплачено плательщиками налогов добровольно. Достигнуть такого результата удалось благодаря отказу от фискального давления на бизнес, и как следствие – количество плановых проверок сократилось в 2011 году почти наполовину.