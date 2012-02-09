Москаль: в Печерском суде все можно, им плевать на Уголовный кодекс

Депутат от НУНС Геннадий Москаль заявляет, что не может быть свидетелем по делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Об этом он сообщил в эфире 5 канала.

"Я для стороны обвинения стал таким свидетелем последним, которого они вызывают. Хотя согласно Уголовно-процессуального кодекса я не имею права быть допрошенным, потому выступал защитником в этом же деле, когда мы оспаривали, вместе с адвокатом Фоминым, постановление о возбуждении этого же уголовного дела, в этом же Печерском суде", - заявил он.

"В Печерском суде все можно, им плевать на Уголовный кодекс... Я приду, но я не буду выступать в защиту обвинения", - добавил депутат.

Как известно, сторона обвинения, в уголовном деле возбужденном против Луценко, на четверг, 9 февраля, вызвала Москаля и первого заместителя главы партии "Батькивщина" Александра Турчинова в суд.

Украинская правда