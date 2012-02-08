Тарасюк возмутился: МИД превращают в Министерство пропаганды

Экс-министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает, что нынешние дипломаты лишены возможности делать то, что они умеют делать и хотят.

Об этом сообщает сайт НРУ.

“Спикеры министерства начинают бороться с оппозицией, используя трибуну Министерства иностранных дел вместо того, чтобы продвигать внешнеполитические интересы нашего государства. Те, кто сегодня выступают от имени МИД, превращают его в Министерство пропаганды”, - отмечает политик.

Экс-министр отмечает, что украинские дипломаты - это высококвалифицированные профессионалы, которые неоднократно доказывали свой патриотизм, в частности в 2004 году. Тогда более 500 украинских дипломатов, работавших как в зарубежных учреждениях, так и в Центральном аппарате, подписали заявления о поддержке народа. Это свидетельствовало об их высоком профессиональном и патриотическом потенциале».

“Поэтому непонятные изменения в стратегических целях внешней политики, конечно, не нравятся украинским дипломатам, - сказал Б.ТАРАСЮК. - Им некомфортно работать в условиях, когда они лишены возможности реализовывать интересы нашего государства в таком виде, в котором они много лет известны и закреплены в документах Министерства иностранных дел и других государственных нормативных актах”.