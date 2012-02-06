Кличко еще не готов показать свою команду?

Виталий Кличко в ближайшее время презентует команду, которая будет представлять партию «УДАР». Об этом в интервью «Главкому» сообщил заместитель председателя партии «УДАР» Виталий Ковальчук.

По его словам, конечно, лицам партии на сегодня есть Виталий Кличко, но в ближайшее время «мы презентуем команду, которая, думаю, дополнит содержательный образ партии».

«Будут ли там знакомые на сегодня лица, не готов пока комментировать. Понятное дело, мы не будем прятать людей, и мы заинтересованы, чтобы они стали знакомы, и главнее всего, чтобы они вызывали доверие», - отметил Ковальчук.

«Мы хотим делать акцент на содержании, а не на форме и яркой упаковке», - заверил он.

При этом заместитель главы партии прибавил: «Все когда-то начинают, и те лица, которых сейчас узнают в политике, тоже когда-то начинали, и их никто не знал ...».