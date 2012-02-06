Азаров разрешит «маски-шоу нон-стоп»?

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ зарегистрировала в парламенте проекты постановлений о заслушивании информации правительства о состоянии социально-экономического развития за 2011 год и образование специальной комиссии по подготовке Программы антикризисных мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила во время сегодняшнего заседания Согласительного совета.

«Когда слушаешь отчет премьер-министра Николая АЗАРОВА о социальных и экономических показателях, создается впечатление, что мы живем в какой-то другой стране. Весь мир готовится к тотальным экономическим потрясениям, весь мир делает все, чтобы укрепить экономику. У нас же все делается для того, чтобы экономику разрушить и уничтожить. Поэтому я прошу рассмотреть проект постановления № 9788 и проект постановления №9606 об образовании специальной комиссии по подготовке Программы антикризисных мероприятий. Если правительство на протяжении двух лет не может предоставить план антикризисных мероприятий и план своей работы, то давайте тогда возьмем эту ответственность на себя в парламенте. Если же оставить страну в полном произволе, то экономика до выборов может не дожить», - отметила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что дефицит торгового баланса в 2011 году достиг рекордных размеров - 13,8 млрд. дол., что больше почти на 50% по сравнению с 2010 годом. Общий дефицит платежного баланса составлял почти 2,5 млрд. дол., в то время как в 2010 г. был профицит 5 млрд. дол., а государственный долг за последние два года вырос на 58%.

По ее мнению, выведение страны из экономического пике требует внедрение «модели роста и занятости». Она базируется на максимальной поддержке малого и среднего бизнеса, который обеспечивает экономический рост, максимальную занятость и высокий уровень социальных стандартов для людей. «На такую модель развития начал перестраивать свою экономику весь цивилизованный мир», - подчеркнула политик.

Также председатель парламентского комитета призвала членов Согласительного совета включить в повестку дня парламента ряд законопроектов, касающихся моратория на проведение фактических проверок. Кроме того, народный депутат призвала Кабинет министров отозвать законопроект №9733 об отмене предупреждения контролирующими органами предпринимателей о проведении проверок.

«Обычно, такие предупреждения были за 10 дней до проверок, и они на сегодняшний день являются хоть каким-то сдерживающим фактором от тотального произвола со стороны контролирующих органов. Кабмин сейчас предлагает отменить 10-дневный срок и разрешить «маски-шоу нон-стоп» на всех предприятиях без предупреждения. Поэтому я призвала правительство отозвать данный законопроект из парламента, поскольку это никоим образом не улучшит ситуацию в стране, а наоборот - усилит давление контролирующих органов на предприятия», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.