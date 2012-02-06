Педофилу, который в интернате «воспитывал» детей, дали 8 лет

В райцентре Выжница Черновицкой области к 8 годам лишения свободы приговорен бывший воспитатель интерната за развращение несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, от действий мужчины пострадали 15 детей. Сексуальным развращением детей воспитатель занимался 13 лет - на протяжении 1996-2009 гг.

Приговором Выжницкого районного суда установлены 24 эпизода насилия сексуального характера с 15 учениками интерната. Воспитатель приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельности, связанной с воспитанием детей, сроком на 3 года.