Попов приказал подчиненным не задерживать соцвыплаты

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ настаивает, чтобы все средства, которые будут поступать из государственного бюджета на выполнение постановления Кабинета министров Украины «О повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения», немедленно перечислялись киевлянам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом А.ПОПОВ заявил во время совещания со своими заместителями и руководителями структурных подразделений.

“Считаю, все понимают: социальные выплаты, предусмотренные законодательством и профинансированные государством, киевляне должны получать своевременно», – сказал А.ПОПОВ.

С 1 февраля 2012 года повышение, которое устанавливается к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию, или государственной социальной помощи, что выплачивается вместо пенсии в соответствии с Законом Украины «О социальной защите детей войны» детям войны (кроме тех, на которых распространяется действие законов «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований»), будет составлять 57,54 грн. Это 7% прожиточного минимума, установленного законом для лиц, утративших трудоспособность.

Предусмотрено, что размеры социальных выплат незащищенным слоям населения будут увеличиваться на протяжении года. Так, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, установлены: с 1 января 2012 года – 822 грн., с 1 апреля – 838 грн., с 1 июля – 844 грн., с 1 октября – 856 грн., с 1 декабря 2012 года – 884 грн.

«В этом году я поставил задание: больше всего средств из городского бюджета направить на социальную защиту киевлян. Мы значительно расширили перечень групп киевлян, которые будут получать столичную надбавку к пенсиям и зарплатам. Но не будем останавливаться на достигнутом. Потому что понимаем, что для пенсионеров каждая копейка – на вес золота”, - заявил А.ПОПОВ.