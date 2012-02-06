Водитель Луценко не признает своей вины

Бывший водитель экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Леонид ПРИСТУПЛЮК не признает обвинений в совершении преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ПРИСТУПЛЮК заявил сегодня в Печерском районном суде Киева во время своих показаний.

«Я не согласен с обвинением… Я ничего не слышал, чтобы Юрий Витальевич давал какие-то указания», - сказал Л.ПРИСТУПЛЮК.

При этом бывший водитель экс-министра внутренних дел рассказал, что начал работать с Ю.ЛУЦЕНКО как его помощник еще в 2003 году, а также во время нескольких избирательных кампаний в Украине. «А когда Верховная Рада проголосовала за его назначение министром внутренних дел, я решил работать вместе с ним», - добавил Л.ПРИСТУПЛЮК.

При этом экс-водитель отметил, что его трудоустройство в Министерство внутренних дел происходило в соответствии с нормами действующего законодательства. Л.ПРИСТУПЛЮК уточнил, что перед оформлением на работу проходил медицинскую комиссию для подтверждения пригодности к службе.

По его словам, получив соответствующее заключение, он оформил в управлении кадров все предоставленные ему документы.

Л.ПРИСТУПЛЮК также сообщил, что работал в паре с Анатолием ЕФИМЕНКО.

Как сообщалось, Л.ПРИСТУПЛЮК является одним из обвиняемых по делу экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ПРИСТУПЛЮКУ было выдвинуто обвинение в хищении государственного имущества в особо крупном размере, а также в превышении служебных полномочий и использовании поддельных документов.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.