Янукович: Украина будет строить отношения с РФ на паритетных принципах
13:56, 04 февраля 2012Политика
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"Мы идем своим путем"
Украина будет строить свои отношения с Россией на паритетных принципах.
Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Мюнхене, комментируя свои переговоры с государственным секретарем США Хиллари КЛИНТОН.
Говоря о взаимоотношениях с Россией В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Мы идем своим путем, у нас есть национальная программа и мы будем ее выполнять».
При этом он добавил, что Украина будет пытаться строить отношения с Россией на паритетных принципах.
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