Янукович: Украина будет строить отношения с РФ на паритетных принципах

Украина будет строить свои отношения с Россией на паритетных принципах.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Мюнхене, комментируя свои переговоры с государственным секретарем США Хиллари КЛИНТОН.

Говоря о взаимоотношениях с Россией В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Мы идем своим путем, у нас есть национальная программа и мы будем ее выполнять».

При этом он добавил, что Украина будет пытаться строить отношения с Россией на паритетных принципах.