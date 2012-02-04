Янукович: Украина будет строить отношения с РФ на паритетных принципах

13:56, 04 февраля 2012
Политика
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"Мы идем своим путем"

Украина будет строить свои отношения с Россией на паритетных принципах.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Мюнхене, комментируя свои переговоры с государственным секретарем США Хиллари КЛИНТОН.

Говоря о взаимоотношениях с Россией В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Мы идем своим путем, у нас есть национальная программа и мы будем ее выполнять».

При этом он добавил, что Украина будет пытаться строить отношения с Россией на паритетных принципах.

 

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