Медиков будут заманивать в Киев служебным жильем

Столицы не хватает, по меньшей мере, 3 тыс. 270 медиков, среди которых 500 врачей первичного звена.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения Виталия МОХОРЕВА.

По его словам, одной из самых болезненных проблем столичной медицины остается кадровый дефицит, ведь укомплектованность медицинскими работниками в целом в отрасли здравоохранения составляет лишь 80%.

Чтобы изменить эту тенденцию, в городе положено начало программе «местных стимулов» для медицинских работников. Речь идет, прежде всего, об обеспечении жильем, льготном пользовании общественным транспортом и увеличении зарплат.

Так, новостройки для медиков появятся на улице Подвысоцкого, 4-в, Ушакова, 16 и на жилом массиве Поздняки-4. Последние два адреса вошли в перечень инвестиционных проектов в рамках реализации Стратегии развития Киева. Кроме того, в прошлом году председатель КГГА Александр ПОПОВ подписал распоряжение «О строительстве жилья для работников медицинских заведений коммунальной собственности Киева», которое предусматривает финансирование половины стоимости строительства квартир за счет бюджетных средств.

В КГГА отмечают также, что городской сметой на текущий год предусмотрен и рост на 23% заработной платы работников медицинской отрасли. Так, средняя зарплата участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики/семейных врачей, которая составляла в 2011 году 3 тыс. 206 грн., в 2012 году возрастет до 3 тыс. 974 гривень.

Также, за представителями медицинской отрасли в полном объеме сохранено право на льготный проезд в городском общественном транспорте, говорится в сообщении КГГА.

Городская власть также информирует, что в соответствии с местной программой подготовки врачебных кадров для заведений здравоохранения столицы на 2011-2016 годы, предусмотрена подготовка 140 врачей в НМУ имени Богомольца. На эту программу в 2011 году было выделено из городского бюджета 519,3 тыс. гривень, а бюджетом-2012 предусмотрены расходы в сумме 1 519,2 тыс. гривень. Кроме того, до конца 2014 года будут подготовлены еще 1 тыс. 250 семейных врачей, что составит около 70% необходимого количества.