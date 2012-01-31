«Долги тянут», но Азаров продолжает обещать инфляцию не выше 9%

Украина сможет выполнить все долговые обязательства, ожидаемые в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня, 31 января, в ходе участия в заседании Совета предпринимателей при Кабинете министров.

«Долги наши тянут нас, как говорят, но мы рассчитаемся с долгами, уже такой график есть у нас и мы рассчитаемся с долгами», - сказала Н.АЗАРОВ.

При этом Н.АЗАРОВ в очередной раз отметил, что в 2012 году рост ВВП возможен на уровне 5%, а инфляция не превысит однозначное число.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что 2012 год может принести позитивные экономические результаты. «2012 год с точки зрения и развития внутреннего рынка и внешних рынков имеет определенные риски. Но вместе с тем мы смотрим достаточно позитивно на этот год», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 января премьер заявил, что считает главным достижением 2011 года прекращение наращивания государственного долга Украины.

23 декабря прошлого года Н.АЗАРОВ сообщил, что Украина в 2011 году заплатила по внешним долгам около 90 млрд. грн.

Н.АЗАРОВ отметил, что, несмотря на достаточно сложные условия, в частности касающиеся цены на газ и долговых обязательств, Украине удалось выполнить свои обязательства перед международными кредиторами.

Ранее Н.АЗАРОВ заявлял, что правительство с 2013 года планирует начать сокращать государственный долг Украины.