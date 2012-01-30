Вовк отмахнулся от резолюции ПАСЕ и отказал Луценко

Печерский районный суд города Киева отказался освободить из-под стражи экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, несмотря на резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайству Ю.ЛУЦЕНКО и его адвокатов, заявленного сегодня в ходе очередного судебного заседания по изменению экс-министру меры пресечения.

Как отмечается в решении суда, мера пресечения Ю.ЛУЦЕНКО избрана предусмотренным законодательством Украины способом. Необходимости изменять меру пресечения в связи с состоянием здоровья суд также не видит, поскольку в СИЗО, на которое возлагается медицинское обеспечение и здравоохранение спецконтингента, не поступала информация об ухудшении состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО, в связи с чем он должен проходить лечение за пределами СИЗО, а также в связи с тем, что не поступало представление на изменение меры пресечения.

Говоря о резолюции ПАСЕ, суд отметил: «Конституция Украины гарантирует неприкосновенность суда и запрещает влияние на него в любой способ, в любой форме. При этом не имеет значения, из какой инстанции и каким способом осуществляется это влияние».

После объявления решения суд продолжил ознакомление с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию «Функционирования демократических институтов в Украине».

В документе ПАСЕ, в частности, выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных бывших правительственных чиновников: экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, бывшего в.и.о министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

ПАСЕ призвала украинскую власть немедленно освободить Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО.

В то же время ПАСЕ призвала разрешить без предварительных условий провести обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и в случае необходимости – предоставить разрешение на лечение независимыми медиками за пределами пенитенциарного учреждения.