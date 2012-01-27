НС: В деле Луценко суд проигнорировал показания шестерых свидетелей

Печерский районный суд Киева, который рассматривает дело экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, завершил стадию допросов свидетелей и объявления их показаний, данных во время досудебного следствия, и начал изучение материалов дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после технического перерыва в заседании объявил председательствующий на процессе судья Сергей ВОВК.

В свою очередь, в пресс-службе политической партии «Народная самооборона» журналистам сообщили, что, по их данным, суд по неизвестным причинам оставил вне поля зрения показания еще шестерых свидетелей.

Адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН объяснил журналистам, что, в соответствии с определенным порядком судебных процессов, после изучения материалов дела состоятся допросы подсудимых, дополнения, дебаты, последнее слово, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.